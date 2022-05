「くまのプーさん」がパブリックドメインになったので、これを原作とするホラー映画が制作されているとのこと。 『プーさんとはちみつ』独自のキャラクターデザインの権利はディズニーが有しているので、今回の作品はあくまで原作の『くまのプーさん』から作成されたという立ち位置になっている。 ディズニー回避策有り

中国では公開禁止になるんやろか

製作 Jagged Edge Productions のtwitterアカウントはこちら

